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Из горящего жилого дома в Нью-Йорке спасены 12 человек

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Bryan Smith
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При пожаре в пятиэтажном жилом доме в Бронксе были спасены 12 человек. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

«По имеющейся на данный момент информации как минимум 12 человек были спасены и останутся живы. Поиски в здании продолжаются», — цитирует градоначальника агентство «РИА Новости».

По его словам, на данный момент пожар полностью потушен, в ликвидации возгорания были задействованы 170 человек. При пожаре по неофициальным данным погибли 13 человек. Как сообщает газета The New York Times, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, число жертв может возрасти. Власти информацию о погибших пока не комментируют.

Огонь вспыхнул на первом этаже здания, находящегося неподалеку от Фордемского университета и Бронксского зоопарка. Пожарные прибыли на место через три минуты. В течение часа огонь распространился, возгоранию была присвоена четвертая категория сложности.  

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