Пожар в Бронксе мог устроить ребенок

Пожар в Нью-Йорке, жертвами которого стали 12 человек, мог устроить игравший с кухонной плитой ребенок. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио, пишет газета The New York Times.

Предполагается, что пожар начался на втором этаже здания, находящегося неподалеку от Фордемского университета и Бронксского зоопарка. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты. Пожару была присвоена четвертая категория сложности.

Четверо человек находится в критическом состоянии. 12 человек удалось спасти.