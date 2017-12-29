Два человека погибли при пожаре на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже дома по улице Окская, предположительно, загорелась кухня. В результате возгорания погибли два человека. Три человека из квартир на верхних этажах были эвакуированы.

По словам жителей дома, жильцы загоревшейся квартиры злоупотребляли алкоголем и докучали соседям.

Ранее 29 декабря на юго-западе Москве вспыхнул пожар в металлическом ангаре.