Восточное побережье США готовится к самой холодной ночи в сезоне
Жители восточного побережья США, которое находится в тисках арктического холода, готовятся к самой холодной ночи в этом сезоне.
В ночь с 6 на 7 января температура воздуха в регионе по ощущениям может опуститься до –35 градусов, этому способствует морской климат.
Помимо холодов непогода принесла в регион снежные бури и наводнения, пишет Sky News.
Так, в Бостоне из-за сильных прибрежных волн ледяная океанская вода подтопила несколько улиц, в результате чего некоторые машины оказались в плену.
Нью-Йорк также приходит в себя после сильного снегопада. СМИ информируют граждан о мерах безопасности в холодное время.
По последним данным, число погибших из-за непогоды в США возросло до 19 человек. Большинство умерли от обморожений.
Зато пока американцы сидят дома, крупные дикие животные чувствуют себя на улице хорошо и приходят к жилым домам перекусить.
Тем временем во Флориде экологи спасли около 100 морских черепах, которые из-за слишком холодной воды поднялись на поверхность воды и могли стать добычей для хищников.
Не выдержали холодов и игуаны, которые начали массово падать с деревьев в оцепенении.