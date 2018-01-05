Число жертв снегопада в Китае возросло до 13 человек

Число жертв мощного снегопада в восточной части Китая возросло до 13 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайское телевидение.

Отмечается, что все трагические случаи произошли в провинции Аньхой в период с 3 по 5 января. Из-за сильных снегопадов в пяти китайских провинциях власти эвакуировали более 200 местных жителей, еще около 100 нуждаются в экстренной помощи.

Ранее портал iz.ru сообщал о десяти погибших. Восемь человек погибли в провинции Аньхой, еще два случая гибели зафиксировали в провинциях Цзянсу и Хубэй. Мощный снегопад обрушился на центральные и восточные районы Китая в первые дни нового года. В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране было объявлено штормовое предупреждение.