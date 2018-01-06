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Экологи спасли около 100 замерзающих черепах во Флориде

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Фото: REUTERS
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Американские экологи спасли около 100 морских черепах, которые из-за слишком холодной воды поднялись на поверхность воды и оставались там, представляя легкую добычу для хищников.

Черепахи всплыли на поверхность из-за слишком низкой температуры воды, остывшей из-за резкого похолодания в последние дни. Черепахи оставались на поверхности практически неподвижно, пока не были спасены, сообщает РЕН ТВ.

Оставаясь на поверхности, пресмыкающиеся были беспомощны и представляли легкую добычу для хищников, например, акул. Черепах доставили в город Панама-Сити, где их временно разместят в теплых аквариумах и затем вернут в океан, когда температура воды в Мексиканском заливе вновь поднимется.

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