Более 2 тыс. домов остались без электричества в Финляндии из-за непогоды

Более 2 тыс. домов остаются без электричества в Финляндии из-за непогоды. Наиболее сложная ситуация из-за сильного снегопада наблюдается на востоке страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на энергетическую компанию Loiste.

Хуже всего ситуация обстоит в районе города Кухмо, где отсутствует электричество у 831 потребителя, в районе Соткамо — у 189 потребителей, в районе Ристиярви — у 230 потребителей.

В рамках закона о рынке электроэнергии Финляндии потребители имеют право на требование компенсации из-за отсутствия электричества более 12 часов. В настоящее время вестовщики электроэнергии готовятся к выплатам компенсаций. Около 40 человек задействованы в устранении неполадок.

Как сообщал портал iz.ru, ранее в связи с сильным ураганом без электроснабжения остались около 20 тыс. жилых домов в Новой Зеландии. Несколькими днями ранее по Западной Европе ударил ураган «Элеанор». От стихийного бедствия страдают Ирландия и Франция, где без света остались 55 тыс. человек.