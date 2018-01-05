«Аэрофлот» сообщил о задержке рейсов в Нью-Йорк из-за снегопада в США

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о задержке нескольких рейсов, вылетающих из аэропорта «Шереметьево» в Нью-Йорк, связанной со временной приостановкой работы американского аэропорта из-за снежной бури.

Компания разрешила пассажирам рейсов, вылет которых откладывается, вынужденное изменение даты вылета до 8 января включительно и оформление возврата билетов.

Как отмечает пресс-служба компании, вылет рейса SU100 переносится с 10:10 на 15:00 мск и вылет рейса SU102 — с 14:35 на 16:00 мск, а также вылет рейса SU122 — с 20:15 на 23:50 мск.

Также несколько самолетов, которые должны были отправиться из «Шереметьево» в Нью-Йорк, перешли на запасные американские аэродромы. Пассажиры этих рейсов будут доставлены к месту назначения наземным транспортом.

«Ушли на запасной аэропорт в Вашингтон: рейс SU122 Шереметьево – Нью-Йорк, время прибытия 07:34 (мск) 05.01.2018; рейс SU102 Шереметьево – Нью-Йорк, время прибытия 05:35 (мск) 05.01.2018», — говорится в сообщении компании «Аэрофлот».

Как сообщал портал iz.ru, 4 января Международный аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди временно приостановил работу в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Перевозчики были вынуждены отменить более трех тыс. рейсов.

Ранее американские синоптики предупредили об ухудшении погоды в Нью-Йорке в ближайшие дни. Ожидается выпадение до 7,5 см снега, температура воздуха опустится до минус 9 градусов. Мэр города Эндрю Куомо объявил в связи с непогодой режим чрезвычайной ситуации.