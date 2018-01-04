Аэропорт Нью-Йорка отменил более 3 тыс. рейсов из-за непогоды

Международный аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди приостановил полеты. Из-за снежной бури перевозчики отменили более 3 тыс. рейсов.

«Аэропорт не закрыт. Полеты в настоящее время приостановлены из-за непогоды (сильный ветер и плохая видимость). Некоторые авиакомпании возобновят полеты поздно вечером, когда условия улучшатся», – сообщается в Twitter воздушной гавани.

Hi Sharon. The airport is not closed. Flights are currently suspended due to weather (specifically strong wind and whiteout conditions). Some airlines will resume flight operations later this evening when conditions improve. — Kennedy Airport (@JFKairport) January 4, 2018

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение в связи с экстремальными погодными условиями.

I am declaring a state of emergency for New York City, Westchester and Long Island due to extreme weather conditions.



This is not a normal storm. If you do not have to be on the roads, don't be. Use caution and stay safe. #blizzard2018 pic.twitter.com/2ql6TDHSeB — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 4, 2018

4 января в городе закрыты все школы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Синоптики ожидают от 7 до 30 см снега и непривычно низкие температуры.

Так, в четверг столбик термометра может опуститься ниже минус 9 градусов, а в последующие дни до минус 20, что при местном морском климате переносится достаточно тяжело.