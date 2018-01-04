Аэропорт Нью-Йорка отменил более 3 тыс. рейсов из-за непогоды
Международный аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди приостановил полеты. Из-за снежной бури перевозчики отменили более 3 тыс. рейсов.
«Аэропорт не закрыт. Полеты в настоящее время приостановлены из-за непогоды (сильный ветер и плохая видимость). Некоторые авиакомпании возобновят полеты поздно вечером, когда условия улучшатся», – сообщается в Twitter воздушной гавани.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение в связи с экстремальными погодными условиями.
4 января в городе закрыты все школы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Синоптики ожидают от 7 до 30 см снега и непривычно низкие температуры.
Так, в четверг столбик термометра может опуститься ниже минус 9 градусов, а в последующие дни до минус 20, что при местном морском климате переносится достаточно тяжело.