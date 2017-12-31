Туристы съезжаются посмотреть на «замерзший» Ниагарский водопад

Рекордно низкие температуры в Северной Америке привели к «замерзанию» Ниагарского водопада в США. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на американские СМИ.

Туристы съезжаются в штат Нью-Йорк к самому мощному водопаду на континенте, чтобы посмотреть на уникальное обледенение. При этом потоки воды не замерзли, в то время как всё вокруг водопада покрылось льдом. Это объясняется тем, что водная пыль превращается в лед в воздухе и оседает на деревьях, камнях и перилах.

Как сообщил представитель Национальной метеорологической службы Джон Хичкок, полюбоваться «льдами Ниагарского водопада» можно будет еще в течение следующей недели, так как температура воздуха будет держаться на уровне -10... -15 градусов Цельсия.

Между тем в других регионах США аномальные холода привели к негативным последствиям и создали неудобства для населения. На территории средней и северо-восточной частей США из-за холодов в -13 градусов погибли не менее семи человек.

В штате Огайо водители оставляли свои авто с работающими моторами для поддержания тепла в салоне, что привело к угону десятков машин.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей не выходить на улицы из-за холодов.

Начало 2018 года может войти в историю как третье по холоду в истории США с 1907 года.