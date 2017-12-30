Новогодняя ночь в Нью-Йорке станет самой холодной за 55 лет

Температура в Нью-Йорке на Новой год обещает быть самой холодной за 55 лет и лишь немного не дотянет до столетнего минимума, прогнозирует Национальная метеорологическая служба США.

По ее расчетам, днем 31 декабря столбики термометра опустятся до -12,2 градуса, а ночью — до -17,4 градуса. Такие показатели были зафиксированы в 1962 году. Однако самый холодным был 1917 год — тогда на Таймс-сквер был зафиксирован дневной минимум температур в -17,2 градуса, указывает ТАСС.

В связи с рекордным морозом власти Нью-Йорка рекомендуют горожанам одеваться теплее, воздержаться от употребления спиртного и отдать предпочтение горячим напиткам, например чаю.

Резкие холода пришли и в другие штаты США — в некоторых из них температура опускается ниже -20 градусов. Из-за аномальной погоды в заливе Кейп-Код в Массачусетсе насмерть замерзли акулы.