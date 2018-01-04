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Режим ЧС объявлен в Нью-Йорке из-за непогоды

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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В связи с тяжелыми погодными условиями в Нью-Йорке вводится режим чрезвычайной ситуации, объявил мэр города Эндрю Куомо.

«Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями. Это не просто обычная буря. Если у вас нет необходимости выезжать на дороги, не делайте этого. Следите за предупреждениями и оставайтесь в безопасности», — написал мэр в своем Twitter.

Ранее американские синоптики предупредили об ухудшении погоды в Нью-Йорке в ближайшие дни. Ожидается выпадение до 7,5 см снега, температура воздуха опустится до минус 9 градусов.

Как сообщал портал iz.ru, на территории средней и северо-восточной частей США из-за ударивших холодов и снегопадов по состоянию на 30 декабря погибли не менее семи человек. В начале января сообщалось, что жертвами холодов стали не менее 16 человек.

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