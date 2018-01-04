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Школы Нью-Йорка закрыли из-за сильных снегопадов

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил о закрытии всех школ города в четверг из-за обильного снегопада.

«Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, 4 января, из-за снежной бури», – написал градоначальник на своей странице в Twitter.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о надвигающейся на атлантическое побережье США сильной снежной буре. По прогнозам синоптиков, Нью-Йорк ожидают снегопады и низкие температуры.

«Мы ожидаем, что снежная буря начнётся ночью, сильный снегопад пойдет утром (днем мск), как раз в час-пик. Ожидаем 4-6 дюймов (до 15 сантиметров), но может выпасть и 9-12 дюймов (до 30 сантиметров)», –
уточнил мэр Нью-Йорка.

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