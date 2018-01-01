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В праздничные дни под Новороссийском проведут хоровод снеговиков

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Хоровод снеговиков, фестиваль шашлыка и конкурс елок ручной работы пройдут в Абрау-Дюрсо в новогодние праздники. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«На фестивале шашлыка, который планируется провести в первую неделю празднеств на территории Усадьбы «Круглое озеро», всех гостей порадуют блюдами на мангале от бренд-шефа «Абрау-Дюрсо» Сергея Альшевского, а также предложат принять участие в конных прогулках и чайных церемониях. Кроме того, на ярмарке в центре Абрау-Дюрсо развернется конкурс на лучшие елки и новогодние игрушки ручной работы», – отмечается в сообщении.

Самые интересные работы будут представлены на ярмарке.

Рождественские мероприятия стартуют в Абрау-Дюрсо 6 января. На территории Арт-парка для гостей мероприятий пройдут хоровод снеговиков и мастер-классы по приготовлению русских национальных блюд.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Греции испекли огромный торт весом 2,5 т и длиной в 70 м в честь наступающего 2018 года. Над его приготовлением в течение трех дней трудились около 40 поваров.

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