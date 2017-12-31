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Торт длиной в 70 м испекли в Греции к Новому году

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Фото: TASS/imago/Marios Lolos
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Огромный торт весом 2,5 т испекли в Афинах в честь наступающего 2018 года. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что десерт раздавали всем желающим бесплатно.

Длина торта составила 70 м, а ширина — 3 м.

Над его приготовлением в течение трех дней трудились около 40 поваров.

Ранее портал iz.ru сообщил, что на Международной космической станции приготовили пиццу. Итальянский космонавт Паоло Несполи во время связи с Землей рассказал, что он скучает по национальной кухне. После этого на МКС были доставлены все необходимые для приготовления пиццы ингредиенты.

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