Торт длиной в 70 м испекли в Греции к Новому году

Огромный торт весом 2,5 т испекли в Афинах в честь наступающего 2018 года. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что десерт раздавали всем желающим бесплатно.

Длина торта составила 70 м, а ширина — 3 м.

Над его приготовлением в течение трех дней трудились около 40 поваров.

