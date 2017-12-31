Елка сгорела дотла в разгар новогодней ночи в Южно-Сахалинске

Новогодняя елка сгорела дотла в разгар празднования Нового года на площади Ленина в Южно-Сахалинске, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

«Елка загорелась примерно после часа ночи. На площади находится несколько тысяч человек. Пожарные тушат догорающие конструкции, всем сказал отойти подальше», — рассказали правоохранители.

Символ Нового года был высотой 25 метров.

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