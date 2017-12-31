Пользователей «ВКонтакте» случайно поздравили на украинском языке
Социальная сеть «ВКонтакте» разослала российским пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке.
Аналогичное поздравление на украинском пришло и редактору портала iz.ru.
«З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком», — говорится в сообщении.
Это переводится как: «С наступающим праздником! Поздравьте друзей с Новым годом».
Ранее президент Украины Петр Порошенко одобрил и утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ.
Доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru официально запрещен, указ вступил в силу 17 мая.