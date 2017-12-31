Пользователей «ВКонтакте» случайно поздравили на украинском языке

Социальная сеть «ВКонтакте» разослала российским пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке.

Аналогичное поздравление на украинском пришло и редактору портала iz.ru.

«З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком», — говорится в сообщении.

Это переводится как: «С наступающим праздником! Поздравьте друзей с Новым годом».

Кажется, вк слишком много знает🤨 pic.twitter.com/s2lmoBY26d — Ma Sha (@Rebekka838) December 31, 2017

Ранее президент Украины Петр Порошенко одобрил и утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ.

Доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru официально запрещен, указ вступил в силу 17 мая.