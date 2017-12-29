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«ВКонтакте» назвала самых обсуждаемых персон 2017 года

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Фото: ТАСС/Коньков Сергей
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Самыми обсуждаемыми персонами 2017 года стали президент России Владимир Путин, репер Баста и американский лидер Дональд Трамп. К таким выводам пришла команда «ВКонтакте», проанализировав, чьи имена больше всего упоминались в публичных записях и комментариях в течение года.

Так, о Путине пользователи соцсети писали 6,8 млн раз, о Басте — 2,8 млн раз, а о Трампе — 2,6 млн раз. Также в десятку популярных персон вошли реперы Face (2,5 млн упоминаний) Скриптонит (2 млн упоминаний), Элджей (1,8 млн упоминаний) и Оксимирон (1,7 млн упоминаний), певец Егор Крид (2,3 млн упоминаний), оппозиционер Алексей Навальный (2,2 млн упоминаний) и футболист Лионель Месси (1,9 млн упоминаний).

Кроме того, эксперты выбрали 10 самых обсуждаемых событий уходящего года. Первенство получили криптовалюты (2,8 млн упоминаний). За ними следуют московский «Спартак» (2,5 млн упоминаний) и конфликт в Сирии (2 млн упоминаний). В рейтинг также попали Олимпийские игры 2018 года (1,9 млн упоинаний), сериалы «Шерлок» (1,4 млн упоминаний) и «Игра престолов» (1 млн упоминаний), Лига чемпионов (1,1 млн упоминаний), фильмы «Чудо-женщина» (800 тыс. упоминаний) и «Матильда» (600 тыс. упоминаний), поединки UFC (700 тыс. упоминаний).

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