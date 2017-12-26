«ВКонтакте» назвала самую популярную песню 2017 года

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила 25 декабря победителей своей музыкальной премии VK Music Awards.

Вел церемонию Павел Воля, трансляцию можно было посмотреть в приложении ВК. Церемония вручения премии VK Music Awards прошла в Vegas City Hall в Москве.

30 главных треков года соцсеть опубликовала в плейлисте музыкального раздела во «ВКонтакте».

Самой прослушиваемой песней 2017 года стала композиция «Розовое вино» в исполнении Элджея и Feduk — пользователи включали ее более 200 млн раз.

Также в список самых популярных треков вошли песни «Тает лед» группы «Грибы», Despacito Луиса Фонси, «Рукалицо» Скруджи, «Потрачу» в исполнении Егора Крида, «Туманы» Макса Барских и песня Светланы Лободы «Случайная». Помимо этого, самыми прослушиваемыми названы «Ламбада» (T-Fest и Скриптонит), «Лейла» (Jah Khalib), Believer (Imagine Dragons).

На страницах всех призеров появилась специальная отметка «Победитель VK Music Awards».

Продюсерами премии стали Тимур Бекмамбетов и компания BAZELEVS.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность удалять свои сообщения из диалогов и бесед для всех пользователей.