Прямой эфир

«ВКонтакте» назвала самую популярную песню 2017 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила 25 декабря победителей своей музыкальной премии VK Music Awards.

Вел церемонию Павел Воля, трансляцию можно было посмотреть в приложении ВК. Церемония вручения премии VK Music Awards прошла в Vegas City Hall в Москве.

30 главных треков года соцсеть опубликовала в плейлисте музыкального раздела во «ВКонтакте».

Самой прослушиваемой песней 2017 года стала композиция «Розовое вино» в исполнении Элджея и Feduk — пользователи включали ее более 200 млн раз.

Также в список самых популярных треков вошли песни «Тает лед» группы «Грибы», Despacito Луиса Фонси, «Рукалицо» Скруджи, «Потрачу» в исполнении Егора Крида, «Туманы» Макса Барских и песня Светланы Лободы «Случайная». Помимо этого, самыми прослушиваемыми названы «Ламбада» (T-Fest и Скриптонит), «Лейла» (Jah Khalib), Believer (Imagine Dragons).

На страницах всех призеров появилась специальная отметка «Победитель VK Music Awards».

Продюсерами премии стали Тимур Бекмамбетов и компания BAZELEVS.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность удалять свои сообщения из диалогов и бесед для всех пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«ВКонтакте» запустила опцию ответа историей на историю
«Тайный Санта» появился в соцсети «ВКонтакте»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017