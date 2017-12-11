«ВКонтакте» запустила опцию ответа историей на историю

Опция ответа историей на историю появилась в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом, у пользователей появилась возможность не только следить за жизнью друзей, просматривая записанные ими истории, но и отвечать им своими фото- и видеозарисовками с применением масок, стекрров, текста и граффити. Получатели таких ответов будут понимать, на какую именно историю отреагировали их друзья. Миниатюра оригинальной истории поможет отследить, куда были адресованы публичные ответы, сообщает телеканал «360». Кроме того, автор сможет скрыть ответы от посторонних глаз при помощи настроек приватности.

По словам руководителя продукта «Истории» Андрея Федоренко, «каждый ответ способен привлечь новую волну внимания к оригинальной истории». Это поможет разделить эмоции другого человека и устроить флешмоб при необходимости.

Ранее портал iz.ru сообщал, соцсеть «ВКонтакте» ужесточила правила прослушивания музыки.