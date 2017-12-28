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«ВКонтакте» появились анимированные стикеры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«ВКонтакте» в четверг, 28 декабря, представила анимированные стикеры. Новинка доступна как в сообщениях, так и в комментариях к записям. Об этом порталу iz.ru сообщили в пресс-службе социальной сети.

Отмечается, что первыми анимированными персонажами стали пес Коржик и единорог Спаркс. Перед отправкой можно посмотреть анимацию.

«Стикеры передают всю палитру эмоций. Благодаря своим забавным движениям они будут еще больше способствовать увлекательной беседе с друзьями и подчеркнут настроение в конкретный момент», — отметил директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов.

В пресс-службе напомнили, что стикеры появились в мессенджере соцсети в 2014 году.

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