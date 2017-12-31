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Новогодняя елка прошла в Русском культурном центре в Дамаске

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Новогодний праздник впервые за семь лет состоялся в актовом зале Русского центра науки и культуры в Дамаске.

В рамках мероприятия русским и сирийским детям показали театральную постановку «Буратино».

После нее все дети получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Последний раз такого рода массовые мероприятия проводились в Центре в конце 2010 года.

«Сегодня мы начали отмечать Новый год здесь, в Дамаске, в Русском культурном центре, на сцене которого семь лет была тишина», — цитирует «РИА Новости» замглавы Россотрудничества Алексея Фролова.

По его словам, праздник посетили более 300 детей с родителями.

Фролов отметил, что в рамках новогодних мероприятий была организована благотворительная акция в одном из приютов Дамаска.

29 декабря стало известно, что российский актер Марат Башаров берет под попечительство двух сирийских детей, которые проживают во временных лагерях беженцев в Ливане. 

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