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Российский Центр по примирению в Сирии отчитался об итогах работы за год

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за год организовали около 1,3 тыс. гуманитарных акций в республике. Такие данные приводятся в бюллетене центра.

«Всего за 2017 год проведено 1296 гуманитарных акций. Населению передано продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом более 2 тыс. т», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Кроме того, медицинская помощь была оказана 67 тыс. жителей. При взаимодействии сотрудников центра и властей САР были восстановлены 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов и 152 объекта водо- и энергоснабжения.

29 декабря портал iz.ru писал, что российские военные обеспечили эвакуацию 42 человек из пригорода Дамаска Восточной Гуты.

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