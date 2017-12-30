Российский Центр по примирению в Сирии отчитался об итогах работы за год

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за год организовали около 1,3 тыс. гуманитарных акций в республике. Такие данные приводятся в бюллетене центра.

«Всего за 2017 год проведено 1296 гуманитарных акций. Населению передано продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом более 2 тыс. т», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Кроме того, медицинская помощь была оказана 67 тыс. жителей. При взаимодействии сотрудников центра и властей САР были восстановлены 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов и 152 объекта водо- и энергоснабжения.

29 декабря портал iz.ru писал, что российские военные обеспечили эвакуацию 42 человек из пригорода Дамаска Восточной Гуты.