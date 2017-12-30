Сирия задумала активно заняться транзитом газа

Власти Сирии планируют сделать страну связующим звеном между потребителями и поставщиками энергоносителей в Азии и Европе, заявил сирийский министр нефти Али Ганим.

«Мы планируем максимально использовать стратегическое расположение Сирии, как страну на пути, связывающем страны Азии, добывающими нефть и газ, и странами Европы, потребляющими их...Мы мотивируем соседние страны и мировые компании на строительство магистралей для транспортировки энергоресурсов через Сирию», — приводит его слова «РИА Новости».

Министр пояснил, что ближневосточные страны владеют 40% мировых запасов газа, в то время как государства западной Европы нуждаются в импорте 85% газа, поэтому строительство трубы через Сирию положительно скажется на экономике страны в целом.

Кроме того, он отметил, что возобновятся работы над приостановленными из-за войны проектами по транзиту нефти и газа, в частности газопровод, идущий из Ирана в Ирак, а затем в Сирию и дальше в Европу.

Тем временем сирийские бизнесмены решили вложиться в сельское хозяйство в Крыму. Так, на полуострову предоставят технологии выращивания культур в засушливых условиях и построят современные склады для хранения фруктов и овощей.

А Россия, в свою очередь, поможет восстановить святыни в Сирии, пострадавшие в ходе борьбы с террористами.