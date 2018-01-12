Послы Антонов и Хантсман встретились в Вашингтоне

Посол США в РФ Джон Хантсман провел встречу со своим российским коллегой, послом РФ в США Анатолием Антоновым. Совместное фото дипломатов опубликовано в Twitter российской дипмиссии.

О содержании беседы не сообщается.

Судя по фото, встреча состоялась в резиденции Антонова в центре Вашингтона.

Ранее портал iz.ru сообщал, что провести встречу с Антоновым хочет и американский сенатор Боб Коркер. Они договаривались о встрече еще в октябре, но она так и не состоялась.