Послы Антонов и Хантсман встретились в Вашингтоне
Посол США в РФ Джон Хантсман провел встречу со своим российским коллегой, послом РФ в США Анатолием Антоновым. Совместное фото дипломатов опубликовано в Twitter российской дипмиссии.
О содержании беседы не сообщается.
Two ambassadors met— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 11 января 2018 г.
Два посла встретились
.@RussiaInUSA / @USEmbRu pic.twitter.com/wfxuHyceG3
Судя по фото, встреча состоялась в резиденции Антонова в центре Вашингтона.
Ранее портал iz.ru сообщал, что провести встречу с Антоновым хочет и американский сенатор Боб Коркер. Они договаривались о встрече еще в октябре, но она так и не состоялась.