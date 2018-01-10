Путин назначил нового посла России в Уругвае

Российский президент Владимир Путин назначил нового посла РФ в Уругвае, им стал Николай Софинский, сменивший на этом посту Алексея Лабецкого.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации 10 января.

Как отмечается в тексте указа, также Софинский назначен наблюдателем при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции.

Софинский родился в 1958 году, с 2011 по 2015 год он был послом России в Перу.

Лабецкий возглавлял российскую дипмиссию в Уругвае с ноября 2013 года.

Также Владимир Путин назначил нового посла в Германии. Им стал Сергей Нечаев.