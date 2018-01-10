Прямой эфир

Путин назначил нового посла России в Уругвае

0
Фото: Global Look Prees/Oliver Contreras
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский президент Владимир Путин назначил нового посла РФ в Уругвае, им стал Николай Софинский, сменивший на этом посту Алексея Лабецкого.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации 10 января.

Как отмечается в тексте указа, также Софинский назначен наблюдателем при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции. 

Софинский родился в 1958 году, с 2011 по  2015 год он был послом России в Перу.

Лабецкий возглавлял российскую дипмиссию в Уругвае с ноября 2013 года.

Также Владимир Путин назначил нового посла в Германии. Им стал Сергей Нечаев. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Между Россией и Уругваем ничья по опозданиям
Между Россией и Уругваем ничья по опозданиям
Южноамериканцы во вторник потратили больше времени на дорогу, чем на тренировки
Россия и Уругвай будут наращивать сотрудничество в экономике и обороне
Россия и Уругвай будут наращивать сотрудничество в экономике и обороне
Президенты двух стран обсудили продажу военных и гражданских самолетов, поставки сельхозпродукции и проекты в энергетике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017