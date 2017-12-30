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Посол РФ в США назвал условие возвращения российских ученых на родину

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Для возвращения российских ученых из США в РФ нужно создать условия.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью, вышедшем в ночь на субботу, 30 декабря.

«Я сказал бы так: лучшие условия, чем в США, с тем чтобы они возвращались на родину и продолжали работать там», — цитирует ТАСС слова посла.

Антонов добавил, что для этого делается очень много.

22 декабря портал iz.ru сообщил о том, что сибирские ученые предлагают построить экотехнопарк в Коченеве под Новосибирском. Площадка необходима для переработки отходов и тестирования новых разработок.

По последним данным, 10% выпускников Новосибирского госуниверситета уезжают работать за границу. Для эффективного развития науки нужно удержать кадры, заявил ректор НГУ Михаил Федорук.

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