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Послы Антонов и Хантсман наметили совместные шаги по улучшению связей РФ и США

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Посол России в США Анатолий Антонов и посол США в РФ Джон Хантсман обсудили улучшение российско-американских отношений.

Информацию об этом распространил Антонов в субботу, 13 января, комментируя итоги состоявшегося ранее разговора двух дипломатов.

«Встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений», — цитирует его ТАСС.

При этом он заметил, что «в одночасье» повысить уровень отношений невозможно из-за наличия большого количества двухсторонних проблем.

30 декабря Антонов заявил, что обвинения США во вмешательстве России в ход прошлогодних президентских выборов — часть внутриполитической борьбы в Штатах.

«Недовольная проигрышем в выборах сторона решила использовать этот фактор для того, чтобы обелить себя, списать свое поражение, обвинив в данном случае Россию во всех грехах», — сообщил он.

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