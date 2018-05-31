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«Росконтроль» выявил марки опасного сыра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Росконтроль» исследовал сыр в ценовой категории 270–450 рублей за 1 кг и выявил самые опасные марки. Результаты проверки опубликованы на сайте организации.  

Всего было исследовано 59 образцов, 38 из них попали в черный список как фальсификат. При этом «Росконтроль» констатирует, что число подделок и магазинов, ими торгующих, только выросло.

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Так, в продаже некачественных продуктов оказались замешаны такие сети, как Billa, «Магнит», «Глобус», «7я», «Лента», «Ашан», «Я Любимый», Spar, «Верный», «Виктория», «О'КЕЙ». В них был представлен широкий ассортимент фальсификата.

В список производителей опасного сыра попали следующие марки: «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Переславский Сыродельный завод»,«СДМ», «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Данковский молочный завод», «Каменский маслосыркомбинат».

Как отмечает «Росконтроль», половина поддельного сыра содержала даже не относительно безопасное пальмовое масло, а гидрогенизированный растительный либо говяжий жир. Такая продукция приносит больше прибыли производителям, но опасна для здоровья.

Стоимость  молочного жира (99%) —  около 715 тыс. рублей за тонну. Цена заменителя молочного жира на основе пальмового масла составляет от 70 тыс. рублей до 120 тыс. рублей за тонну. Для изготовления тонны сыра нужно 280 кг жира. 

Ранее в мае Роскачество провело исследование сливочного масла жирностью 72,5%. По результатом проверки выяснилось, что большая часть продукции на полках российских магазинов отвечает требованиям качества и безопасности.

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