Вес в ребро

Число страдающих ожирением россиян растет астрономическими темпами. У порядка 7% детей лишний вес имеется уже с первых лет жизни. Чтобы остановить опасную тенденцию, депутаты и эксперты предлагают убрать рекламу нездоровой еды и повысить налоги для производителей газировок. Эксперты, однако, утверждают, что в сущности никакой вредной еды нет. Подробнее читайте в материале портала iz.ru.

Осторожно, жир

Чтобы обеспечить здоровье россиянам, нужно решить проблему ожирения и избыточного веса, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко в ходе тематического круглого стола, прошедшего в среду, 23 мая. Депутат подчеркнул, что проблемы с лишним весом могут стать причиной более чем половины заболеваний. «Необходимо взять под госконтроль качество и безопасность пищевой продукции и агрессивную рекламу вредных для здоровья пищевых продуктов на ТВ, особенно на детских телеканалах», — уверен парламентарий.

Участники круглого стола внесли пункт об ограничении рекламы газировок, энергетических напитков, сосисок, колбас, продуктов с высоким содержанием соли и других в проект рекомендаций, который имеется в распоряжении редакции. Вместе с тем они предложили увеличить минимальный обязательный объем социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. В числе одобренных инициатив также оказалось повышение налогов на производство сладких газировок и введение акцизов на них. А вот для производителей природной минеральной воды, наоборот, предложили ввести налоговые льготы.

вода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На минувшей неделе, 17 мая, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил наносить на упаковки фастфуда предупреждающие надписи о вреде здоровью, аналогичные тем, что уже несколько лет печатают на пачках сигарет. С этой инициативой он обратился к федеральным Роспотребнадзору и Министерству здравоохранения. Предупреждение о повышенном содержании трансжиров, сахара и соли, по замыслу депутата, должно значиться и в рекламе продуктов.

Вице-президент Национальной ассоциации клинического питания, доктор биологических наук Григорий Мендельсон считает, что запреты и страшилки не решат проблему. Вредных продуктов, по сути, вообще нет, за исключением тех же сигарет, отмечает он. «Все продукты, которые у нас выпускаются, разрешены. Они все безопасны, если производитель не нарушает правил производства, — сказал эксперт в беседе с порталом iz.ru. — Вопрос в балансе, в рационе, который с помощью этих продуктов человек может составить». Пропагандировать нужно не запрет или отказ от сладких напитков или, скажем, мороженого, а здоровое, сбалансированное питание, в котором есть место всему, уверен вице-президент Национальной ассоциации клинического питания.

От пухляка до изгоя

«Россия стоит на пороге эпидемии ожирения», — заявил на круглом столе директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ питания и биотехнологии) Дмитрий Никитюк, подчеркнув, что лишний вес становится проблемой национального масштаба. По подсчетам специалистов, за пять лет число людей, страдающих ожирением, удвоилось. Эта болезнь наблюдается у каждого четвертого жителя страны, больше ему подвержены женщины. В 2011 году на 100 тыс. человек приходилось 856,5 случая ожирения, в 2016-м — 1245,6 случая, следует из данных, обнародованных Минздравом в начале мая.

Пугающие цифры фиксируются по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 14% населения страдают от ожирения. Если число больных будет расти такими темпами, к 2045 году у каждого восьмого человека на Земле разовьется сахарный диабет 2-го типа. Такие прогнозы международная группа ученых представила на Европейском конгрессе по ожирению, который проходит сейчас в Вене.

дети Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Отдельное беспокойство вызывают показатели ВОЗ по детскому ожирению, которым страдают 340 млн ребят. В России оно в той или иной степени наблюдается у 13,3% девочек и 26% мальчиков. С первых лет жизни лишний вес появляется у порядка 7% российских детей, утверждает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, научный руководитель «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян. «Родители радуются — пухленькие, хорошенькие, конфетки дают, и получается, что ребенок уже заложил в себе излишнее количество жировых клеток, а это на всю жизнь, так как они требуют дополнительной еды, жира. И вот уже ребенок изгой, — приводит пример специалист. — Ребенок всё время находится в состоянии стресса, и к 40–50 годам у него уже куча заболеваний».

Проблемы с лишним весом есть и у молодежи. Согласно результатам исследования ВШЭ, опубликованным в феврале, за шесть лет доля больных ожирением молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет выросла втрое — с 2 до 6%. В возрастной категории 25–39 лет лишний вес есть у 42% россиян. Шесть лет назад этот показатель был меньше — 37%.

Чтобы остановить тревожную тенденцию, чиновники решили ввести систему добровольной маркировки. Так называемая система «светофор» уже несколько лет действует в странах ЕС, Великобритании и США. В России ее планируется запустить летом этого года. Система предполагает, что на продукт наносится специальная схема, в которой указаны количество содержащихся в нем жиров, соли, сахара и, возможно, энергетическая ценность. Если показатели выше рекомендуемой нормы, продукт отмечается красным или оранжевым цветом. В случае если всё в порядке, на него наносят зеленую отметку. Превышением суточной нормы, например, будет считаться содержание 0,7 г поваренной соли на 100 г мясных и хлебных продуктов.

Ешь морковку

В 2016 году россияне побили рекорд по калорийности своего рациона. Она достигла 2675 ккал в день, что превышает норму примерно на 16% — отсюда и лишний вес. При этом больше всего жители страны, по подсчетам Росстата, превышали рекомендованные показатели по потреблению хлеба (99 кг в год вместо 96), мяса (88 кг вместо 73), а также сахара и кондитерских изделий (32 кг против 24). Недоедают россияне овощей (105 кг при рекомендованных 140), фруктов и ягод (73 кг против 100 кг). Кроме того, дефицит наблюдается по потреблению молочных продуктов и яиц.

Авторы исследования ВШЭ пришли к выводу, что большинство россиян не связывают неправильно подобранный рацион с весом. «В среднем респонденты с избыточным весом и даже ожирением практически столь же часто оценивают свое питание как «качественное и правильное», как и респонденты с нормальным показателем массы тела (43 и 45% соответственно)», — отмечается в работе.

Россияне не имеют представления о том, что такое рациональное питание, отметил замглавы Минздрава Олег Салагай, выступая на круглом столе в Госдуме. При том, что его отсутствие может привести ко множеству неинфекционных заболеваний. Одним из шагов на пути к тому, чтобы научить россиян правильно питаться, станет как раз таки проект по добровольной маркировке продуктов, который запускается летом.

Главный бич россиян — это избыточное потребление мучных изделий, соли, сахара при недостаточном потреблении овощей, фруктов, объяснил порталу iz.ru вице-президент Национальной ассоциации клинического питания Григорий Мендельсон. «В некоторых регионах это еще и недостаточное потребление белка высокой биологической ценности, жирных кислот Омега-3, которые в основном есть в продуктах животного происхождения, в первую очередь — в рыбе», — добавляет специалист.

Сложная компоновка

Он подчеркивает, что те же проблемы наблюдаются и в Европе. Люди не умеют, а иногда попросту не могут нужным образом балансировать свой рацион исходя из пирамиды питания: внизу нее зерновые, а далее друг за другом следует овощи и фрукты, молочные продукты, мясопродукты и сладости. «Сейчас нельзя сказать, что в России есть такой ассортимент продуктов, с помощью которых можно создать идеальную пирамиду питания, — отмечает Мендельсон. — Но промышленность работает, создаются новые продукты — специализированные, функциональные. (...) С их помощью и с помощью источников витаминов в виде БАД можно создать рацион, хотя бы близкий к оптимальному».

питание Фото: TASS/YAY/Patricia Hofmeester

Доктор медицинских наук убежден, что первостепенная задача — объяснить людям, как правильно выстраивать систему питания. Лучше это делать с детства, поскольку «пищевые привычки формируются очень сложно и очень долго, поменять их крайне непросто», подчеркивает собеседник портала. По его словам, нельзя при этом забывать о географических особенностях: как бы ни была полезна средиземноморская диета, придерживаться ее в российских реалиях невозможно. «Идеал — это персонализация питания с учетом возраста, пола, заболеваний, наследственности. Только тогда можно создать действительно оптимальный рацион», — резюмировал специалист.