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В России летом начнут маркировать продукты по типу «светофор»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Летом 2018 года в России стартует добровольная маркировка продуктов питания по типу «светофор». На упаковки будет нанесена цветовая маркировка, информирующая о содержании сахара, соли и жиров в продукте.

Роспотребнадзор уже подготовил проект рекомендаций для производителей.

Ведомство выделило продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки.

Именно эта категория может быть маркирована тремя цветами: красным при превышении суточной нормы соли, сахара и т.п, зеленым при низком содержании данных веществ, желтым при среднем показателе.

Так, например, 0,7 г поваренной соли на 100 г мясных и хлебных продуктов будет превышением суточного потребления этого вещества, а менее 0,12 г будет говорить о низком содержании.

Роспотребнадзор уверен, что меры по повышению информированности населения о составе продукта помогут снизить заболеваемость ожирением, диабетом второго типа и др.

При этом рекомендации ведомства о маркировке не распространяются на несколько групп товаров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Роспотребнадзор включает «светофор»

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