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Молодежи с ожирением стало втрое больше

Лишний вес есть более чем у половины россиян, подсчитали эксперты ВШЭ
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Фото: depositphotos/olenka-2008
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Среди молодых россиян 18–24 лет стало втрое больше страдающих ожирением. Об этом свидетельствуют данные исследования ВШЭ. Лишний вес есть в общей сложности у 55% россиян разных возрастов. Однако большинство считает свой рацион здоровым, хотя это противоречит официальной статистике. Эксперты полагают, что граждане не умеют грамотно формировать меню.

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Проблема лишнего веса и ожирения становится всё более актуальной для молодых россиян, показало исследование ВШЭ. Среди граждан 16–24 лет доля больных ожирением по-прежнему невелика, но за шесть лет выросла втрое — с 2 до 6%. Увеличилось и число молодых людей с избыточным весом — с 13 до 17%.

Среди россиян старше 25 лет число тех, чья масса тела превышает норму, также продолжает расти, но уже с меньшей интенсивностью. В возрастной группе 25–39 лет лишние килограммы (включая ожирение) есть у 42% (в 2011 году — 37%), у людей 40–54 лет — у 65% (60%), среди россиян старше 55 — у 77% (71%). В целом лишний вес, по данным на 2017 год, есть более чем у половины россиян (55%).

Исследование подготовлено по результатам социологических опросов 4 тыс. респондентов. Они проведены «Левада-центром» по заказу ВШЭ. Наличие лишнего веса определялось по индексу массы тела (ИМТ) — частному от деления веса человека (в килограммах) на квадрат роста (в метрах). Нормальным считается ИМТ от 18 до 25. Превышение значения говорит об избыточном весе, индекс выше 35 — об ожирении.

Исследование показало, что россияне не связывают свой вес с нездоровым рационом.

«Избыточная масса тела не является, по мнению населения, признаком и/или следствием неправильного питания. В среднем респонденты с избыточным весом и даже ожирением практически столь же часто оценивают свое питание как «качественное и правильное», как и респонденты с нормальным показателем массы тела (43 и 45% соответственно)», — указано в работе.

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По данным официальной статистики, назвать рацион большинства россиян здоровым нельзя. Его калорийность достигла рекордных 2675 ккал по итогам 2016 года, фиксировал Росстат. Это примерно на 16% выше нормы. По данным Минсельхоза, россияне переедают сахара (39,3 кг в год при норме 24 кг). Потребление же молока и молокопродуктов остается недостаточным — 233,4 кг при норме 325 кг.

Рациональные нормы потребления продуктов утверждены рекомендациями Минздрава, напомнили в ведомстве, так как «проблема здорового питания граждан сохраняет свое приоритетное значение».  

Главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Сергей Бойцов отметил, что избыточный вес и ожирение — ключевая проблема профилактической медицины. Они могут привести к гипертонии и сахарному диабету.

Людям с лишним весом необходимо следить за питанием — сделать упор на овощи и фрукты и не забывать о физической активности — ходить пешком в течение дня хотя бы 30 минут. 

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Руководитель научного направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Александр Батурин рассказал, что порядка 50% россиян не читают этикетки продуктов.

— То есть они фактически не знают, что едят. Без этого знания нельзя составить правильный рацион, высок риск переизбытка соли и сахара, — пояснил Александр Батурин.

По его словам, питание полных россиян действительно может быть «здоровым и правильным». Допустим, они могут питаться овощами и фруктами, но не контролировать размер порций. Кроме того, ожирение формируется годами и лечится тоже продолжительный период — вероятно, часть полных людей сменила рацион и сейчас избавляется от лишнего веса, предположил Александр Батурин.

Ранее «Известия» сообщали, что россиянам вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом свидетельствовали материалы Роспотребнадзора, в которых сравнивали данные за 2011 и 2015 годы. По ним, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения. В пресс-службе Минздрава сообщали, что также фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году им страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн. 

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