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Специалисты рассказали о семи привычках, которые помогут похудеть

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Фото: Global Look Press/Weber/imagebroker.com
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Диетологи рассказали о привычках, помогающих похудеть. По словам специалистов, привести себя в форму можно даже не занимаясь активными видами спорта. Также не обязательно сидеть на диетах, которые могут только навредить здоровью и впоследствии способствовать более быстрому набору веса. 

Список из семи главных привычек, помогающих похудеть, публикует телеканал РЕН ТВ со ссылкой на портал «Южный федеральный». 

В первую очередь диетологи рекомендуют есть только за столом — так проще контролировать процесс насыщения организма. Также в прошлом нужно оставить старую привычку доедать оставшиеся салаты, супы и прочую пищу.

Вредные напитки с большим содержанием сахара диетологи рекомендуют заменить на простую воду. Да и вообще — чем больше вы пьете, тем лучше, уверяют специалисты. Но напоминают, что норма — два литра воды в день. 

Также в списке есть рекомендации медленно пережевывать пищу, не готовить на неделю вперед, а также как можно чаще употреблять свежие овощи и фрукты. 

Ранее в январе сообщалось, что две трети россиян (65%) не ограничивают себя в еде, в то время как 17% соблюдают диету по медпоказаниям, а 10% сдерживают себя, чтобы контролировать вес. 

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