Две трети россиян не ограничивают себя в еде

Две трети россиян (65%) не ограничивают себя в еде, в то время как 17% соблюдают диету по медпоказаниям, а 10% сдерживают себя, чтобы контролировать вес. Такие данные показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение».

Около 6% соотечественников питаются в соответствии с религиозными предписаниями, а 1% употребляют только растительную пищу.

Подавляющие большинство опрошенных (76%) в будние дни обычно едят суп, а 21% могут вполне обойтись без этого блюда, указывает «Интерфакс».

При этом около 37% считают свое здоровье хорошим, 45% называют его удовлетворительным, однако почти каждый пятый (18%) дал негативную оценку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россияне съедают на 25% больше утвержденной Минздравом годовой нормы потребления картофеля 90 кг на человека. Диетологи беспокоятся, что увлечение крахмалосодержащей продукцией приведет к росту числа больных диабетом.