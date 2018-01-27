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Две трети россиян не ограничивают себя в еде

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Две трети россиян (65%) не ограничивают себя в еде, в то время как 17% соблюдают диету по медпоказаниям, а 10% сдерживают себя, чтобы контролировать вес. Такие данные показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение».

Около 6% соотечественников питаются в соответствии с религиозными предписаниями, а 1% употребляют только растительную пищу

Подавляющие большинство опрошенных (76%) в будние дни обычно едят суп, а 21% могут вполне обойтись без этого блюда, указывает «Интерфакс»

При этом около 37% считают свое здоровье хорошим, 45% называют его удовлетворительным, однако почти каждый пятый (18%) дал негативную оценку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россияне съедают на 25% больше утвержденной Минздравом годовой нормы потребления картофеля 90 кг на человека. Диетологи беспокоятся, что увлечение крахмалосодержащей продукцией приведет к росту числа больных диабетом.

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