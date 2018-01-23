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«Кулинарную карту» Дальнего Востока составили в Хабаровске

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Необычный рекорд планировали установить повара Хабаровска. Они составили «кулинарную карту» Дальнего Востока. Карта была собрана из 10 кг различных блюд, каждое из которых характеризовало определенную часть региона.

Так, Сахалин выложили красной икрой, Якутию — олениной, Камчатку — крабами, а Хабаровский край — кетой. Как отмечает ИА SakhalinMedia, на карте можно было найти и малоизвестные деликатесы. Например, там было представлено кушанье под названием «тала» — это традиционное блюдо малочисленных народов Дальнего Востока, которое готовится из сырой рыбы.

Акцию повара назвали «Возьми и съешь свой гектар». Они рассчитывали, что попадут в Книгу рекордов в номинации «Самая большая карта Дальнего Востока из еды», однако представитель организации не пришел, чтобы зафиксировать это достижение.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в канун старого Нового года российские космонавты приготовили салат оливье. Они сняли кулинарные опыты на видео и выложили в интернет.

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