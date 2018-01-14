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Российские космонавты приготовили салат оливье на МКС

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российские космонавты приготовили салат оливье на Международной космической станции (МКС).

Видеозапись о кулинарных опытах на орбите была выложена в канун старого Нового года.

Под музыку из «Иронии судьбы» космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров готовили самый знаменитый российский салат, аккуратно нарезая ингредиенты и запихивая их в пакет, чтобы не разлетелись по станции, сообщает «Комсомольская правда».

В состав салата вошли: лук, консервированный картофель, колбаса, соленые огурцы, горошек в молочном соусе, яйца (в виде омлета), соус.

Позже экипаж станции подняли пакетики с советским шампанским и прокричали троекратное «Ура!».

31 декабря портал iz.ru сообщил, что работающие на Международной космической станции (МКС) космонавты и астронавты будут отмечать наступление Нового года полтора десятка раз, пролетая над разными часовыми поясами, где уже наступил новый год.

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