Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз

Работающие на Международной космической станции (МКС) космонавты и астронавты, будут отмечать наступление Нового года полтора десятка раз. Об этом сообщили 31 декабря в Центре управления полетами (ЦУП).

«Космонавты из состава «Роскосмоса », астронавты НАСА и JAXA, несущие вахту на борту МКС, встретят Новый 2018 год над Тихим океаном между Австралийской и Новой Зеландией», – рассказали «Интерфаксу» в ЦУПе.

В первый раз Новый год на борту МКС встретят 31 декабря в 16:26 по московскому времени. После этого, совершая космический полет, станция 15 раз пересечет часовые пояса, где уже наступил новый год.

Далее праздник они встретят в 18:00 мск над территорией Австралии, далее – 1 января 2018 в 00:00 мск над Южной частью Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой, в 8:00 мск над Бразилией, в 9:00 мск над Австралийей.

Также экипаж сможет встретить Новый год в 14:02 мск 1 января 2018 года над акваторией Тихого океана (восточнее Новой Зеландии).

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