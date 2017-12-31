Прямой эфир
Мир
Авиацию ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95
Политика
Пушков назвал глупостью года слова украинского генерала о Крымском мосте
Общество
Стала известна личность предполагаемого стрелка в центре Москвы
Общество
Стала известна причина стрельбы в центре Москвы
Общество
Тяжелое ранение в голову получил один из пострадавших при стрельбе в Москве
Мир
Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США

Роспотребнадзор дал советы по подготовке к встрече Нового года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации о том, как провести новогодние праздники без вреда здоровью. Соответствующее обращение размещено на сайте ведомства.

Так, рекомендуется серьезно отнестись к покупке продуктов питания – не приобретать еду «с рук», особенно продукты домашнего производства, обращать внимание на условия реализации и срок годности.  При приготовлении пищи нужно соблюдать условия хранения блюд, следовать принципам товарного соседства в холодильнике и не готовить впрок.

«Соблюдайте очередность блюд. Диетологами доказано, самое оптимальное съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее», - сказано в сообщении.

Кроме того, важно помнить о калорийности блюд, чтобы не допустить переедания. Роспотребнадзор рекомендует не садится за праздничный стол «на голодный желудок», а 31 декабря и 1 января не пропускать приемы пищи утром и днем.

«Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе. Избегайте длительных застолий. Не запивайте пищу газированными напитками. Они вызовут вздутие живота. Умеренно употребляйте алкоголь», - добавляется в памятке.

Ранее 30 декабря в Роспотребнадзоре советовали готовить салаты дома и не хранить их более суток. Отмечалось необходимость тщательного промывания овощей и фруктов, так как в плохо вымытых продуктах могут оказаться вредные микробы и даже вирусы, такие как, например, гепатит А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Медведев встретят Новый год с родными и близкими
Праздничный салют запустят в Новый год с 38 площадок в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017