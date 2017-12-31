Роспотребнадзор дал советы по подготовке к встрече Нового года

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации о том, как провести новогодние праздники без вреда здоровью. Соответствующее обращение размещено на сайте ведомства.

Так, рекомендуется серьезно отнестись к покупке продуктов питания – не приобретать еду «с рук», особенно продукты домашнего производства, обращать внимание на условия реализации и срок годности. При приготовлении пищи нужно соблюдать условия хранения блюд, следовать принципам товарного соседства в холодильнике и не готовить впрок.

«Соблюдайте очередность блюд. Диетологами доказано, самое оптимальное съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее», - сказано в сообщении.

Кроме того, важно помнить о калорийности блюд, чтобы не допустить переедания. Роспотребнадзор рекомендует не садится за праздничный стол «на голодный желудок», а 31 декабря и 1 января не пропускать приемы пищи утром и днем.

«Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе. Избегайте длительных застолий. Не запивайте пищу газированными напитками. Они вызовут вздутие живота. Умеренно употребляйте алкоголь», - добавляется в памятке.

Ранее 30 декабря в Роспотребнадзоре советовали готовить салаты дома и не хранить их более суток. Отмечалось необходимость тщательного промывания овощей и фруктов, так как в плохо вымытых продуктах могут оказаться вредные микробы и даже вирусы, такие как, например, гепатит А.