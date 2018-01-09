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Японский астронавт рассказал, что вырос на 9 см за три недели на МКС

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Фото: ТАСС/ Joel Kowsky
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Японский астронавт Норисигэ Канаи рассказал, что вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня у меня есть важное сообщение. Я прошел медицинское обследование с измерением физических параметров, и оказалось, что мой рост увеличился сразу на 9 см. Вот так я вытянулся за три недели», –– сообщил Канаи.

По его словам, теперь он будет переживать, уместится ли в сиденье космического корабля «Союз».

«Такого не было со времен средних и старших классов школы, я буду переживать, смогу ли уместиться в сиденье корабля «Союз», –– написал астронавт.

В Японском агентстве аэрокосмических исследований отметили, что случае увеличения роста в космосе из-за отсутствия гравитации наблюдались и ранее. Такая прибавка обычно составляла от 1 до 2 см. Увеличение роста сразу на 9 см стало первым случаем в истории космонавтики.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, а также американский и японский астронавты Скотт Тингл и Норисигэ Канаи прибыли на МКС 19 декабря 2017 года. Для японца эта миссия на МКС стала первой.

Ранее портал zi.ru сообщал, что Антон Шкаплеров сфотографировал с МКС Крым и строящийся мост через Керченский пролив. Снимки российский космонавт опубликовал в Instagram. Фото вызвало массу восторгов подписчиков.

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