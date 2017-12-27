Национальные интересы РФ в космосе будет отстаивать юридическая спецгруппа

Совет РАН по космосу создаст специальную юридическую группу для защиты национальных интересов РФ в области освоения внеземного пространства. Копия решения совета имеется в распоряжении «Известий».

«Специалистов по космическому праву у нас крайне мало по сравнению с их количеством за рубежом. Предлагается создать рабочую экспертную группу, которая бы объединила немногочисленных специалистов из различных организаций, проанализировала бы основные подходы и проблематику с позиции интересов Российской Федерации», — рассказал директор Института космических технологий РУДН Геннадий Райкунов.

Предложения по проблематике и персональному составу экспертной группы должны быть представлены к марту 2018 года. Инициатором создания подобной структуры является член совета, экс-директор департамента Объединенной ракетно-космической корпорации Валентин Уваров. Он отметил, что Россия выступает за международное регулирование вопросов добычи природных ресурсов в космосе.

«К сожалению, участие РФ в этих процессах носит по большей части охранительный характер. Не в последнюю очередь это связано с отсутствием механизмов, обеспечивающих оперативное сопровождение государственной космической политики», — пояснил Уваров.

По его словам, в экспертную группу должны войти специалисты МИД, «Роскосмоса», предприятий ракетно-космической отрасли. Для успешной работы структуры необходимо выработать основные положения международно-правового обеспечения космической деятельности России.

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Россия защитит свои интересы в космосе