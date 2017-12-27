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Разгонный блок «Фрегат» со спутником «Агносат» штатно вышел на связь

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Разгонный блок «Фрегат» с ангольским спутником «Агносат» штатно вышел на связь после первого витка по орбите Земли, все системы работают нормально. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«С «Фрегатом» после выхода из радиотени был проведен успешный сеанс связи. Телеметрия с разгонного блока поступает, он штатно отработал первое включение маршевого двигателя, все системы работают нормально», –– цитирует ТАСС представителя госкорпоряции.

Отделение спутника от «Фрегата» и выведение его на расчетную орбиту запланировано на 06:54 мск.

Выходить на связь «Фрегат» может только находясь в прямой радиовидимости с территорией РФ.

«Фрегат» со спутником AngoSat-1 стартовал в 22:00 мск с космодрома Байконур. Головная часть отделилась от второй ступени ракеты в 22:08 мск.

«Ангосат» изготовлен в РКК «Энергия» по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Он должен будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на Республику Ангола и территорию африканского континента.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Роскосмос» разработал новый спутник-разведчик для контроля земной поверхности. Экспериментальный аппарат планируют вывести на орбиту в начале следующего года.

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