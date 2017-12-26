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Блок «Фрегат» со спутником AngoSat-1 отделился от ракеты «Зенит-2SБ»

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Фото: РИА Новости/Олег Урусов
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Разгонный блок «Фрегат» и первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1 успешно отделились от ракеты-носителя «Зенит-2SБ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

«Разгонный блок «Фрегат» со спутником связи «Ангосат» в 22:08 мск успешно отделился от ракеты «Зенит», — сказал представитель «Роскосмоса».

По данным «РИА Новости», отделение аппарата от «Фрегата» намечено на 27 декабря в 6:55 мск, а увод разгонного блока на расчетную орбиту захоронения — на 9:23 мск.

Как писал портал iz.ru, ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником AngoSat-1 стартовала в 22:00 мск с космодрома Байконур. Первая ступень должна упасть в Карагандинской области Казахстана. Изначально старт «Зенит-2SБ» со спутником был намечен на 7 декабря, однако 20 ноября из-за нештатной ситуации на разгонном блоке, связанной с работой одного из клапанов, пуск был отложен.

Спутник AngoSat-1 должен обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола и территорию африканского континента.

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