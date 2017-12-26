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Ракета «Зенит-2SБ» стартовала с космодрома Байконур

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Фото: РИА Новости/Олег Урусов
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Ракета «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» и ангольским телекоммуникационным спутником «Ангосат» стартовала в 22:00 мск с космодрома Байконур, сообщили в «Роскосмосе».

«Успешный старт ракеты космического назначения был произведен с пусковой установки № 1 площадки 45 космодрома Байконур в 22:00 мск», — цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

Через две с половиной минуты после старта от ракеты-носителя должна отделиться первая ступень. Она упадет в Карагандинской области Казахстана.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в «Роскосмосе» разработали новый спутник-разведчик для контроля земной поверхности. Ожидается, что он будет выведен на орбиту в начале 2018 года.

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