Китай успешно запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-30». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Пуск состоялся 26 декабря в 03:44 по местному времени (25 декабря 22:44 мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Спутники были выведены при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2С».

Сообщается, что «Яогань-30» успешно выведены на заданную орбиту. Аппараты предназначены для проведения научных экспериментов, в том числе для изучения электромагнитных излучений в атмосфере. Спутники данной серии сконструированы для исследования земной поверхности и могут быть использованы при ликвидации последствий стихийных бедствий.

23 декабря портал iz.ru сообщал о запуске Японией ракеты-носителя Н-2А, которая должна доставить на орбиту спутники «Сикисаи» (GCOM-C) и «Цубамэ» (SLATS). Аппарат «Сикисаи» будет производить замеры микроскопической пыли в атмосфере и облаках, а также измерять степень поглощения двуокиси углерода растениями.