Жители Калифорнии приняли запуск ракеты SpaceX за НЛО и выложили видео

Жители американского штата Калифорния приняли свечение от ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX за НЛО.

22 декабря, когда был произведен запуск, в небе над городом Комптон люди заметили загадочное явление, которое приняли за вторжение внеземной цивилизации.

На эту тему в своем Twitter пошутил основатель компании SpaceX Илон Маск.

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2017

Пока одни думали, что это НЛО, другие писали в социальных сетях о красоте этого зрелища.

How cool. My friend Nick captured the #SpaceX #Falcon9 rocket 🚀 flying into space tonight!!! pic.twitter.com/CGcwzATd1P — Kacey Montoya (@kaceymontoya) December 23, 2017

По словам экспертов, на большинство видео попал момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени.