Жители Калифорнии приняли запуск ракеты SpaceX за НЛО и выложили видео
Жители американского штата Калифорния приняли свечение от ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX за НЛО.
22 декабря, когда был произведен запуск, в небе над городом Комптон люди заметили загадочное явление, которое приняли за вторжение внеземной цивилизации.
На эту тему в своем Twitter пошутил основатель компании SpaceX Илон Маск.
Пока одни думали, что это НЛО, другие писали в социальных сетях о красоте этого зрелища.
По словам экспертов, на большинство видео попал момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени.