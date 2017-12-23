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Жители Калифорнии приняли запуск ракеты SpaceX за НЛО и выложили видео

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Фото: REUTERS/twitter/@SirishM
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Жители американского штата Калифорния приняли свечение от ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX за НЛО.

22 декабря, когда был произведен запуск, в небе над городом Комптон люди заметили загадочное явление, которое приняли за вторжение внеземной цивилизации.

На эту тему в своем Twitter пошутил основатель компании SpaceX Илон Маск.

Пока одни думали, что это НЛО, другие писали в социальных сетях о красоте этого зрелища.

По словам экспертов, на большинство видео попал момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени.

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