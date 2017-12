SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 10 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 с 10 спутниками успешно стартовала с космодрома в штате Калифорния.

Трансляция старта проходила в прямом эфире на сайте компании. Falcon 9 выведет на орбиту телекоммуникационные спутники Iridium NEXT.

