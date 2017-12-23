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Япония запустила ракету с метеорологическим и экспериментальным спутниками

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Фото: youtube.com
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Япония запустила ракету-носитель Н-2А, которая должна доставить на орбиту спутники «Сикисаи» (GCOM-C) и «Цубамэ» (SLATS). Прямую трансляцию запуска вело аэрокосмическое агентство JAXA.

Метеорологический спутник «Сикисаи» будет выведен на орбиту на высоте 800 км. Он будет производить замеры микроскопической пыли в атмосфере и облаках, а также измерять степень поглощения двуокиси углерода растениями, передает «РИА Новости».

Спутник «Цубамэ» является экспериментальным. Ученые хотят проверить, сможет ли он работать на низких орбитах, где наблюдается высокое сопротивление атмосферы.

Данный запуск уникален тем, что оба спутника будут отделены в разное время и на разных орбитах, отмечает агентство.

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