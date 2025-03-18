Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами

Санкт-Петербург и Асунсьон согласовали план сотрудничества, предполагающий обмены между деловыми кругами. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Писарев.

«После начала СВО Парагвай не вводил санкции, но фактически заморозил двусторонние контакты. Тем не менее в настоящее время прорабатывается соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургом, и уже согласован план сотрудничества, предполагающий обмены между деловыми кругами Санкт-Петербурга и Асунсьона», — сказал дипломат.

Латиноамериканское государство также заинтересовано усилить торгово-экономическое сотрудничество с Россией и удвоить экспорт мяса в нашу страну.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алексея Писарева «Известиям»:

«В Парагвае есть большой интерес к БРИКС»