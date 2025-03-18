«В Парагвае есть большой интерес к БРИКС»

Асунсьон проявляет интерес к БРИКС и готов принять участие в мероприятиях по линии бразильского председательства, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Парагвае Алексей Писарев. Тем не менее полностью интегрироваться в объединение в каком бы то ни было статусе страна пока не планирует, уточнил дипломат. По его словам, сейчас прорабатывается соглашение о сотрудничестве между Асунсьоном и Санкт-Петербургом, предполагающее обмен деловыми кругами. Кроме того, парагвайские аграрии выражают готовность удвоить поставки мяса в РФ, что приведет к общему росту товарооборота, который сейчас находится на рекордно низкой с 2014 года отметке в $330 млн. О нормализации торгово-экономических отношений, инвестиционном потенциале Парагвая и политическом сотрудничестве с латиноамериканской страной — в эксклюзивном интервью Алексея Писарева «Известиям».

«Парагвай заинтересован в нормализации двусторонних торгово-экономических отношений»

— До начала конфликта на Украине Россия была одной из основных точек для экспорта мяса из Парагвая. На фоне начала диалога между РФ и США в парагвайских СМИ заговорили о том, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном может положительно сказаться на парагвайских производителях мяса. Обращались ли они к посольству с предложениями увеличить экспорт?

— Мясная продукция всегда была одной из важнейших статей двустороннего товарооборота, особенно после введения нами контрсанкций в отношении стран Евросоюза в 2014 году. Именно в тот год объемы торговли между Россией и Парагваем достигли наивысшей точки в $1,1 млрд. В 2021 году они составляли около $900 млн, что делало Парагвай пятым торговым партнером России в Латинской Америке. После начала СВО наш товарооборот два года подряд терял по $300 млн, и сейчас он стабилизировался на отметке в $330 млн.

Основная причина падения показателей товарооборота кроется в применении вторичных санкций, осложнивших логистику и проведение финансовых операций. По мере разрешения ситуации на Украине и ослабления санкционного давления можно будет восстановить прежние объемы торговли.

Во всяком случае, Парагвай заинтересован в нормализации двусторонних торгово-экономических отношений. Надо учитывать, что международный рынок мяса достаточно конкурентный, и мы получаем сигналы от парагвайских производителей об их заинтересованности в возвращении к прежним объемам поставок. Возможности у Парагвая в этом плане большие. Как нас заверяли местные сельхозпроизводители, в случае заинтересованности России они готовы быстро нарастить производство и удвоить поставки мяса. Кстати, Парагвай входит в десятку крупнейших экспортеров мяса в мире, и это дружественная России страна, что немаловажно.

— Как Россия оценивает возможность увеличения экспорта других товаров из Парагвая в РФ?

— В наших поставках в Парагвай превалируют нефтепродукты и минеральные удобрения, в парагвайских — соя и мясо. Я считаю, что такая структура товарооборота давно устарела. Мы заинтересованы в том, чтобы в двусторонней торговле повышалась доля товаров с высокой добавленной стоимостью. В области фармацевтики и электрооборудования подобный опыт уже имеется.

В частности, для решения проблем с перебоями электроэнергии Парагвай закупал оборудование российского производства — так называемые реклоузеры, которые были установлены практически на всех сетях среднего напряжения в стране, что позволило им стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Что касается парагвайской продукции, то помимо сои и мяса страна в больших объемах экспортирует хлопок, сахарный тростник, пшеницу, кукурузу, арахис, цитрусовые, стевию, семена чиа.

Кроме того, Парагвай может стать весьма перспективным направлением для инвестиций в случае заинтересованности наших компаний в выходе на емкие рынки стран МЕРКОСУР, поскольку эта страна отличается макроэкономической стабильностью, привлекательным налоговым режимом и таможенными преференциями при поставках продукции в рамках этого торгового блока.

Справка «Известий» МЕРКОСУР — экономическое и политическое соглашение об общем рынке стран Южной Америки. Сообщество основано в 1991 году, в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Боливия находится на стадии присоединения к блоку. На правах ассоциированных членов в блоке — Колумбия, Перу, Чили и Эквадор, Гайана и Суринам.

— Обсуждают ли стороны возможность обмена бизнес-миссиями в ближайшее время?

— После начала СВО Парагвай не вводил санкции, но фактически заморозил двусторонние контакты. Тем не менее в настоящее время прорабатывается соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургом, и уже согласован план сотрудничества, предполагающий обмены между деловыми кругами Санкт-Петербурга и Асунсьона.

«Вопрос о двусторонних политических контактах вернется на повестку дня»

— В апреле 2024 года министр финансов Парагвая Карлос Фернандес Вальдовинос говорил, что не видит возможности вступления в БРИКС из-за отсутствия дипотношений с Китаем. Выражает ли страна сейчас заинтересованность сотрудничать с объединением?

— В Парагвае есть большой интерес к БРИКС, как и у многих стран Латинской Америки. Тем более это актуально в год бразильского председательства в объединении. Согласно позиции парагвайского правительства, выраженной министром иностранных дел Рубеном Рамиресом, в случае получения соответствующего приглашения Парагвай был бы заинтересован принять участие в организуемых бразильским председательством мероприятиях. При этом вопрос о получении Парагваем статуса партнера БРИКС, не говоря уже о полноправном членстве, пока не ставится.

— Последний телефонный разговор Владимира Путина с президентом Парагвая состоялся в 2021 году, а личная встреча на уровне лидеров была в 2018 году. Прорабатывается ли сейчас возможность встреч на уровне министров или президентов?

— Ситуация в этом плане не очень благоприятная. Дело в том, что, как я уже говорил, двусторонние контакты были фактически заморожены администрацией предыдущего президента Марио Абдо Бенитеса в 2022 году. Пришедшее к власти в августе 2023 года правительство Сантьяго Пеньи продолжило эту линию. Тем не менее за прошедшие три года определенные контакты имели место.

Так, например, в октябре 2023 года председатель Национального конгресса Парагвая Сильвио Овелар принял участие в Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка», а в феврале 2024 года на полях «Группы двадцати» состоялись переговоры министров иностранных дел Сергея Лаврова и Рубена Рамиреса. Не исключаю, что в обозримом будущем вопрос о двусторонних политических контактах вернется на повестку дня наших отношений.

— Обсуждаются ли совместные с Парагваем планы празднования годовщины Великой Победы в этом году?

— День Победы в Великой Отечественной войне — священный праздник для всех россиян. В 2025 году посольство будет проводить памятные мероприятия совместно с Ассоциацией русских и их потомков в Парагвае, в том числе с участием официальных лиц.

При этом надо понимать, что Парагвай находился вдали от основных фронтов той войны и вступил в антигитлеровскую коалицию лишь в феврале 1945 года. Фактически участие Парагвая во Второй мировой войне свелось к тому, что парагвайские летчики были привлечены к патрулированию побережья Атлантического океана в составе военно-воздушных сил Бразилии.

В исторической памяти парагвайцев главное место занимает война против Тройственного альянса 1864–1870 годов, в которой Парагвай потерял до 90% мужского населения, а также Чакская война с Боливией 1932–1935 годов, которая была отмечена участием на стороне Парагвая эмигрировавших из России белых офицеров, память о которых здесь до сих пор бережно хранится.