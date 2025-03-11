Гуляш так гуляш: Парагвай намерен нарастить экспорт мяса в РФ

Парагвай хочет восстановить экспорт мяса в Россию, сообщили «Известиям» в посольстве латиноамериканской страны в Москве. Доходы от поставок этой продукции в РФ за 10 лет упали в шесть раз, достигнув исторического минимума в $95 млн. При этом еще в 2023 году страна входила в тройку крупнейших импортеров мяса в РФ. Чтобы укрепить позиции Парагвая на российском рынке, в ближайшее время РФ посетит санитарная служба страны. Вместе с ней ожидаются и представители бизнеса. О перспективах сотрудничества с Асунсьоном и другими игроками в регионе на фоне нормализации политического диалога Москвы и Вашингтона — в материале «Известий».

Парагвай намерен восстановить экспорт мяса в РФ

Начавшийся диалог между Москвой и Вашингтоном дал надежду многим компаниям восстановить свои позиции на российском рынке. К примеру, парагвайские производители мяса надеются вернуться на российский рынок. В индустрии надеются восстановить некогда высокие объемы экспорта.

На протяжении трех лет (с 2012-го по 2014-й) экспорт мяса в Россию приносил Парагваю более $500 млн ежегодно. Рекордно высокого дохода стране удалось добиться в 2014 году — тогда выручка составила более $580 млн, такие данные «Известиям» предоставили в посольстве южноамериканского государства в Москве. Затем доходы несколько упали, но всё равно оставались значительными. В 2020 году на российский рынок приходилась пятая часть всего экспорта парагвайского мяса. До начала военных действий на Украине, в 2021 году, Парагвай поставил в Россию мяса на сумму $335 млн. С тех пор доходы начали резко падать, достигнув рекордно низкого показателя в 2024 году — $95,8 млн, что в шесть раз меньше показателя 2014 года.

В феврале прошлого года президент Парагвая Сантьяго Пенья констатировал, что экономические санкции, наложенные на Россию с начала СВО, оказали сильное влияние на торговлю между странами.

— В последние годы наблюдается спад экспорта парагвайского мяса в РФ. Причины заключаются в нескольких факторах: среди них сложности с проведением платежей через международные банковские переводы и другие технические причины, над устранением которых мы работаем. Тем не менее в некоторых супермаркетах можно найти парагвайское мясо. Оно очень высокого качества и высоко ценится гурманами во всем мире, даже больше, чем продукция других традиционных производителей, — рассказали «Известиям» в посольстве Парагвая в РФ.

В целом перспектива смягчения или даже снятия антироссийских санкций на фоне переговоров РФ и США может воодушевить и другие страны региона нарастить сотрудничество. Так, в разговоре с «Известиями» посол Эквадора в РФ Хуан Фернандо Ольгин Флорес заявил, что уже в марте ожидает делегацию компании АвтоВАЗ, для того чтобы возобновить поставки российских автомобилей в латиноамериканскую страну. Внимательно следят за потеплением отношений России и США и в Аргентине, подтверждает посол Дмитрий Феоктистов.

— Правительство Хавьера Милея демонстрирует, что делает выбор в пользу мира, а не пустых лозунгов с осуждением нашей страны. Этот шаг соответствует линии нынешней администрации США и в то же время отвечает нашим интересам, — заявил он в интервью «Известиям».

Перспективы экономического и политического сотрудничества с Парагваем

Ограничения в отношении РФ, безусловно, негативно сказались на экономическом сотрудничестве с Парагваем. Однако это не повлияло на отношения Москвы и Асунсьона.

— Отношения между Россией и Парагваем всегда были и остаются прекрасными. МИД обеих стран находятся в постоянном контакте, чтобы урегулировать любые разногласия во внешней политике. Мы продолжаем работать в таких областях, как культура, образование, наука. Россия обладает профессиональным дипломатическим корпусом высочайшего уровня, с которым нам очень комфортно работать на ежедневной основе, — сообщили в посольстве латиноамериканской страны.

В ближайшее время, чтобы изучить возможности для усиления сотрудничества между странами, в Россию направится делегация парагвайской санитарной службы (SENACSA), рассказали в посольстве. Она отвечает за сертификацию общего состояния здоровья скота, чье мясо предназначается для экспорта. Вместе с представителями SENACSA могут прибыть и парагвайские бизнесмены.

Кроме того, Парагвай — хорошее место для российских инвестиций, отмечают в посольстве латиноамериканской страны. Углубление сотрудничества откроет Москве путь к другим странам региона, с которыми взаимодействие налажено еще не так тесно.

— Мы также очень внимательно наблюдаем за российской промышленностью, хотим заинтересовать предпринимателей инвестировать в Парагвай. У нашей страны много преимуществ с точки зрения стратегического положения в Южной Америке, большого флота, невысоких налогов и возможности экспортировать в другие страны МЕРКОСУР, — заявили в диппредставительстве.

Справка «Известий» МЕРКОСУР — экономическое и политическое соглашение об общем рынке стран Южной Америки. Сообщество основано в 1991 году, в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Боливия находится на стадии присоединения к блоку. На правах ассоциированных членов в блоке представлены Колумбия, Перу, Чили и Эквадор, Гайана и Суринам.

Перспективными видятся инфраструктурные проекты в Парагвае, а также то, что касается технологий использования мирного атома, рассказывает «Известиям» руководитель Центра политических исследований ИЛА РАН Надежда Кудеярова.

В 2017 году страны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, в том числе в ядерной медицине и радиационных технологиях. В основном речь идет о безопасности, включая контроль над ядерными материалами и отходами.

Кроме этого, по словам эксперта, важным направлением сотрудничества остается образование. Парагвайские студенты заинтересованы в обучении в российских вузах, хоть это и не та страна Латинской Америки, откуда прибывает наибольшее число иностранных учащихся.